Pastor e esposa morrem em acidente na BR 101

William Álvaro Borges dos Santos e Adriana Maria do Carmo Borges (pastor e esposa), casal evangélico da igreja Adventista do Sétimo dia, morreram vítimas de um grave acidente na BR-101.

O trágico acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), nas proximidades de um posto de combustível, a altura do KM 929 na região do distrito de Posto da Mata, área pertencente ao município e Nova Viçosa.

O carro ocupado pelo casal, colidiu frontalmente com veículo de carga, após o pastor tentar desviar de um motociclista que acessou a rodovia sem verificar os dois sentidos da via.

Os corpos do casal, ficou preso nos destroços do veículo. Onde as autoridades policiais foram notificadas.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e os corpos transferidos para o IML de Teixeira de Freitas.