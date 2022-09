Patanal: Após receber proposta de Tenório, Maria encurrala o ex-marido

Tenório (Murilo Benício) fica desesperado só de pensar na possibilidade de perder metade dos bens para Maria (Isabel Teixeira). No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (01), o fazendeiro irá fazer uma proposta para a ex-mulher, mas acabará sendo encurralado por ela.

+ Pantanal: Jove e Juma discutem que tipo de ser é o Velho do Rio

Sabendo que a Justiça está do lado da ex-mulher, Tenório vai até à fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e dirá que está disposto a expulsar Zuleica (Aline Borges) e os filhos, caso Maria retorne para casa. Ele começará seu discurso falando que nunca a abandonou e que a enfermeira sempre será a “outra”.

“Eu não queria te fazer sofrer… Era só por isso, Maria. E também porque se você soubesse, eu tinha medo de te perder”, continua Tenório. “Vamos esquecer tudo isso, Maria? Vamos voltar a viver juntos, como marido e mulher?”, dirá o fazendeiro com os olhos marejados, já que está bem empenhado no plano.

Tenório faz proposta indecente para Maria. (Foto: Globo)

Maria dirá que não esperava por uma proposta dessas. Ela, então, irá sugerir que ninguém precisa ir embora. “O que é que tem demais, nós três dormirmos juntos?”, dirá ela. Tenório ficará ofendido e falará que foi atrás da ex-mulher para conversa séria.

Maria então dará a cartada final no ex-marido: “Vai embora com ela e os filhos de ocês dois. (…) Se ocê quer paz, vá embora com ela e os filhos dela e me deixa a fazenda. Do resto, eu abro mão de tudo.”

Após brigar com Tadeu, Zefa pede para voltar a fazenda de Tenório Tadeu (José Loreto) terá um ataque de ciúmes, nos próximos capítulos de ‘Pantanal’. Apaixonado por Zefa (Paula Barbosa), o peão cismará que a amada está interessada em Renato (Gabriel Santana). Essa teimosia causará uma briga entre os dois, e Zefa decidirá partir da fazenda de Zé Leôncio.

“Eu gosto demais do Tadeu, Juma (Alanis Guillen). Mas eu não posso aceitar ele me falar o que ele me disse”, desabafará Zefa com a cunhada. A empregada baterá o pé e falará que não voltará para a fazenda de Zé Leôncio, a menos que Tadeu se desculpe. É aí que ela anunciará a Juma que voltará para a fazenda de Tenório.

Zefa decide voltar para fazenda de Tenório. (Foto: Globo)

Saiba as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Jojo Todynho se irrita com DJ Batata, detona ex-empresário e manda recado: “Está bloqueado!”

+ Pantanal: Zuleica abre o jogo sobre passado obscuro com Marcelo e Guta

+ Simone começa a preparar carreira solo e cria nova identidade: “Aguardem nosso reencontro”