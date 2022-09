Patanal: Com medo de perder metade dos bens, Tenório procura Bruaca com segundas intenções

Tenório (Murilo Benício) explorou Maria (Isabel Teixeira) por mais de 20 anos. Agora, depois de ter sido expulsa de casa com uma mão na frente e outra atrás, a mãe de Guta (Julia Dalavia) está reivindicando o que é dela por direito. Nos próximos capítulos de ‘Pantanal’, Tenório irá procurar pela ex-mulher para realizar um acordo.

+ Pantanal: Zuleica abre o jogo sobre passado obscuro com Marcelo e Guta

O fazendeiro está com os bens congelados pela Justiça até dar a Maria o que lhe pertence. Porém, Tenório não está nem um pouco afim de abrir mão da metade dos seus bens. Em conversa com Zuleica (Aline Borges), ele irá contar o que conversou com o advogado e, que nesse caso, a lei está do lado de Maria.

“Por isso ele me aconselhou a buscar um acordo com ela. Pra evitar uma separação litigiosa, que nem a advogada dela tá propondo. E eu acho que é só isso que me resta a fazer”, comentará o fazendeiro. Zuleica irá questionar o marido como ele fará isso. “Eu preciso larga a raiva de lado e pensar só com a cabeça. Se fosse o caso, eu devia perdoar ela e propor uma reconciliação”, explicará ele. “Eu vou fazer as pazes com ela”, concluirá Tenório.

Tenório irá procurar pela Bruaca para fazer as pazes. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Sem camisa, Tadeu e Alcides discutem no galpão No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (30), Tadeu (José Loreto) e Alcides (Juliano Cazarré) se desentenderam por causa de Zefa (Paula Barbosa) e Maria, em ‘Pantanal’. Os peões começaram a discutir quando o filho de Filó disse que o colega está apenas interessado no dinheiro do processo de Bruaca.

Alcides cutucou a ferida do filho de Zé Leôncio. “Olha, Tadeu, papo de amigo mesmo, com a Zefa… Só depois de casar”. O amante de Maria brinca, falando que Tadeu não precisa bufar. Os peões trocam conselhos e conversam, tudo sem camisa. Confira as imagens:

Tadeu e Alcides discutem sem camisa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Após trauma, Jade Picon dança em ensaio para Travessia e impressiona

+ Pantanal: Velho do Rio retorna à casa de sua família e deixa todos sem chão

+ Ana Clara desabafa sobre experiências amorosas: “Queria viver o novo”