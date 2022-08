Patanal: Jove recebe visita inesperada do Velho do Rio, enquanto trabalha

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (10) o Velho do Rio (Osmar Prado) se transformou em outra pessoa para visitar Jove (Jesuíta Barbosa). A entidade vai ajudar o neto nas tarefas da fazenda e lembra-lo que o lugar dele é ao lado de Juma (Alanis Guillen).

Jove está no Sul do país, ajudando nas outras terra do pai. Miriam (Liza Del Dala) está ajudando o rapaz a esquecer a Juma, nos interesses que a dupla divide sobre fazer um bom uso das terras. A nova amizade faz o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) cogitar deixar de lado o casamento com a menina-onça.

Porém Jove pode estar longe do Pantanal, mas o Pantanal não sai dele. Enquanto trabalha na terra, o Velho do Rio aparece na pele de outra pessoa. Não demora muito e o rapaz percebe quem é o homem que lhe ofereceu ajuda. Confira as imagens desse encontro emocionante:

Enquanto trabalha na terra, Jove recebe uma visita inesperada do Velho do Rio. (Foto: Globo)

Tadeu sofre com o desprezo de Zé Leôncio Tadeu (José Loreto) já demonstrou várias vezes que fica bem desconfortável quando José Leôncio começa a elogias os irmãos. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (09), o peão desabafou com Zefa (Paula Barbosa).

Na conversa, Tadeu colocou pra fora tudo o que incomodava. Deixou claro que o fazendo não o trata como filho. Ele ameaçou sair da fazenda e procurar outro emprego. Com o desabafo sincero, Tadeu chorou no colo da amada. Reveja a cena:

