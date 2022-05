Patrícia Abravanel compara Elon Musk a Noé e causa polêmica na web

A apresentadora Patricia Abravanel fez uma longa homenagem ao bilionário Elon Musk em suas redes sociais, após o encontro do empresário com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo. A herdeira de Silvio Santos comparou o dono da Tesla com Noé, da Bíblia, e causou uma grande polêmica nas redes sociais.

“O Senhor disse a Noé que construísse uma arca na qual sua família e “tudo o que vive, de toda a carne” (Gênesis 6:19) fossem salvos do Dilúvio. Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus?”, escreveu ela em um trecho da publicação.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (6) Elon Reeve Musk, nascido em 1971, é um empresário, bilionário, empreendedor e filantropo. Natural de Pretória, na África do Sul, Musk é considerado um dos homens mais ricos do mundo

Dimitrios Kambouris / Getty Images

*****Foto-Elon-Musk-empresario-7.jpg Naturalizado norte-americano, Elon Musk cresceu em um lar privilegiado. Na infância, no entanto, o bilionário sofria bullying na escola por gostar de estudar. Em um dos episódios de violência, inclusive, ele precisou ser hospitalizado ao ser espancado por outros estudantes

Theo Wargo / Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresario-1.jpg Autodidata, logo cedo se interessou por computação e, aos 12 anos, aprendeu programação. Ainda na adolescência, ele desenvolveu o código de um jogo de videogame e o vendeu para a revista Office Technology por US$ 500

Anadolu Agency / Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresario-6.jpg Após seus pais se separarem, ele passou boa parte da vida com o pai. Depois, Musk se mudou para o Canadá, onde obteve cidadania por ser filho de uma canadense. No país do hóquei, ingressou na faculdade Queen’s University, mas pediu transferência para a Universidade da Pensilvânia, nos EUA, onde obteve diploma em física e economia

Maja Hitij /Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresario-2.jpg Tempos depois, mudou-se para Califórnia a fim de começar um doutorado. Contudo, desistiu dos estudos para abrir a própria empresa. Do sonho, surgiu a Zip2, instituição que desenvolvia conteúdo para portais de notícias. Em 1999, porém, vendeu a companhia por mais de 300 milhões de dólares

Pool / Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresario-4.jpg No mesmo ano, segundo a Forbes, Musk cofundou a empresa X.com. A organização era um banco on-line que permitia transferências de dinheiro por endereços de e-mail. Anos depois, a empresa se fundiu com a Confinity e se transformou no Paypal, comprada pelo Ebay logo em seguida

picture alliance / Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresário (10) Durante esse período, Musk também fundou a SpaceX, fabricante de sistemas aeroespaciais. A companhia produz motores de foguete, espaçonaves e satélites de comunicação

Reprodução/Getty Images



****Foto-Elon-Musk-empresario-17.jpg Em 2003, Musk e um grupo de engenheiros fundaram a Tesla, fabricante de automóveis elétricos. A empresa também atua na área de armazenamento de energia e confecção de painéis solares. Em dezembro de 2021, o valor de mercado da companhia era de US$ 977 bilhões, segundo a Forbes

NurPhoto /Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresário (12) Em 2022, o sul-africano passou a ocupar o topo na lista das pessoas mais ricas do planeta, criada pela Forbes, a maior publicação de economia e negócios do mundo. De acordo com o ranking, Elon Musk acumula patrimônio estimado em US$ 219 bilhões — aproximadamente R$ 1 trilhão

Britta Pedersen-Pool/Getty Images



****Foto-Elon-Musk-empresário (15) Recentemente, Elon Musk anunciou a compra do Twitter. Ele virou assunto mundial após oferecer US$ 44 bilhões para adquirir a rede social

Patrick Pleul – Pool/Getty Images



****Foto-Elon-Musk-empresario-18.jpg Além dessas empresas principais, Musk também fundou ou participou da criação de diversas outras, tais como Neuralink, Starlink, Solar City e The Boring Company

Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresario.jpg Casado diversas vezes, Elon Musk é pai de oito filhos: X Æ A-Xii, Nevada Alexander Musk, Xavier Musk, Damian Musk, Exa Dark Sideræl, Griffin Musk, Saxon Musk e Kai Musk

SOPA Images / Getty Images

****Foto-Elon-Musk-empresario-3.jpg Em 2021, durante participação no programa Saturday Night Live, Musk afirmou ter sido diagnosticado com autismo

Getty Images

A publicação de Abravanel dividiu opiniões da web, e o youtuber Felipe Neto rebateu o comentário da filha do Dono do Baú. “A moça comparou Elon Musk com Noé. A melhor parte do discurso da Patricia Abravanel é: ‘estudiosos dizem que nunca havia chovido na Terra antes’. Gente?”, detonou o youtuber.

O nome de Patrícia Abravanel foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Se a Arca de Elon vai levar gente como Patrícia Abravanel, prefiro ficar na terra mesmo”, disparou um. “Patrícia Abravanel transformou o bilionário em herói bíblico. Um exemplo perfeito de como a religião é usada pelo capitalismo. Perfeito e assustador”, ponderou outro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

