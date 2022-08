Patrícia Abravanel faz mudança radical no ‘Programa Silvio Santos’: “Primeira vez na TV!”

Patrícia Abravanel está cada dia mais conquistando seu espaço no ‘Programa Silvio Santos’. A grande prova disso é uma mudança anunciada pelo diretor da atração, na última quarta-feira (18). De acordo com Jefferson Candido, será a primeira vez na televisão brasileira em que a atração contará com um ballet masculino.

“Olha só que demais. Nesse domingo tem a estreia do ballet masculino no Programa Silvio Santos. Pela primeira vez na Tv teremos um ballet misto e está sensacional. Parabéns @rafinhaviscardi pelo trabalho!!!”, comemorou o diretor em seu perfil do Twitter. Confira a publicação completa:

Olha só que demais. Nesse domingo tem a estreia do ballet masculino no @pgmsilviosantos Pela primeira vez na Tv teremos um ballet misto e está sensacional. Parabéns @rafinhaviscardi pelo trabalho!!!

Foto @gabrielcardosofoto #Sbt #Pss #SilvioSantos #Pranks pic.twitter.com/EEOMrFVWpF

— Jefferson Candido (@JeffersonCandid) August 18, 2022

Patrícia Abravanel expõe vício de Silvio Santos Durante uma entrevista ao podcast ‘O Pod É Nosso’, Patrícia Abravanel revelou que Silvio Santos é viciado em trabalho. A apresentadora, que atualmente comanda o ‘Programa Silvio Santos’, contou que, durante a pandemia, o dono do SBT realizou tarefas diferentes, o que foi um grande motivo de orgulho para ela.

“Meu pai é muito focado no trabalho. Vocês não aprenderam a ter outros prazeres, eu acho um problema, viu, Carlos Alberto? Vocês não aprenderam a ver felicidade em outras coisas”, analisou ela. “Eu nunca deixei de fazer um programa em 35 anos”, rebateu o apresentador do A Praça É Nossa.

“Mas vocês não aprenderam a ver felicidade em outras coisas. No ano passado, eu achava que ele não ia voltar, ele estava curtindo outras coisas. Ele foi em aniversário de neto, ele nunca tinha ido. Fez coisas que ele nunca fazia antes”, finalizou Patricia.

