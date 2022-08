Patrícia Abravanel impulsiona carreira de Tiktoker: “Outro patamar”

O desempenho do humorista e tiktoker Gutierrez Castro no Jogo das Três Pistas do Programa Silvio Santos garantiu passagem direta para o quadro de maior sucesso da atração, o Jogo dos Pontinhos. Um convite que mudou sua vida, e acredite, partiu da própria Patrícia Abravanel, hoje no comando do programa.

“Eu fui sem expectativas, me joguei de fato, fiquei muito nervoso, porque eu cresci criando conteúdo durante a pandemia, e enfrentar o público em rede nacional foi um grande desafio pra mim. Só que eu sempre gostei muito de teatro, isso me ajudou a tirar a minha vergonha, é um apredizado. No programa eu tentei ser o máximo do que eu sou na internet. Foi então que pediram pra eu voltar e eu votei”, contou ele em entrevista à coluna LeoDias durante passagem pela Barraca do Beijo, festa promovida pro Viih Tube.

Substituto de Mara Maravilha, muito se especulou sobre uma possível insatisfação da veterana do SBT sobre a chegada de Gutierrez ao quadro. “O convite foi da Patricia Abravanel”, diz ele. “Ela nos colocou em outro quadro e criamos uma relação muito bacana. Mas sobre Mara, que eu saiba não teve na. Ela foi muito carinhosa comigo, tiveram umas patadazinhas, mas faz parte da brincadeira”.

Hoje com mais de 15 milhões de seguidores no TikTok, Gutierrez comemora o aumento no engajamento após entrar para o time do SBT. “Aumentou muito, ficamos em alta no TikTok, é muito louco o que a televisão faz. Também traz um outro público, é outro universo. Umas senhorinhas mandam mensagens dizendo que gostam do meu trabalho. Estrar no SBT é atingir um outro patamar”, comemora ele.

