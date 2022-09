Patrícia Poeta é criticada após “cortar” Manoel Soares durante o encerramento do programa

Nesta segunda-feira (05), Patrícia Poeta voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, após impedir o apresentador Manoel Soares de se despedir ao fim do programa “Encontro”.

No encerramento da atração, Patrícia se dirigiu à cantora convidada Kell Smith e se despediu do público sem dar espaço para Manoel Soares. “Kell, eu vou pedir para você cantar para a gente a saideira, mas antes eu queria agradecer ao pessoal de casa pela companhia aí do outro lado da telinha. Obrigada também a essa plateia querida. Voltem sempre!”, iniciou a apresentadora.

Dessa forma, continuou falando dos assuntos que serão tratados no próximo programa e finalizou “Vamos encerrar então? Aquela saideira? Pode cantar a música ‘Mudei’? Pode ser? Kell Smith para você, aqui no ‘Encontro’. Uma boa semana para todos nós”.

Os internautas não gostaram da atitude da apresentadora e ela recebeu uma enxurrada de críticas. Confira alguns dos comentários:

Gente Não tinha visto ainda nenhum minuto do Encontro sem a Fátima Bernardes.

É surreal o quanto a Patrícia Poeta não tá no programa ideal pra ela.

É visivelmente nítido que Manoel Soares levaria o programa sozinho de forma muito mais leve e assertiva. #Encontro

— nicoleangonese ▽▲ (@nicoleangonese) September 5, 2022

Gente, o que é essa interação do Manoel Soares com a Patricia Poeta no Encontro?! Ja tinha visto algumas coisas por aqui, mas hoje de fato pude constatar. Patricia mal indaga as falas do Manoel. E as expressões dela???

— Deivison Oliveira (@SrDecaoliveira) September 5, 2022

Não tem como assistir o @Encontro sem ficar desconfortável com a postura da Patrícia Poeta diante do Manoel

— Vanessa (@_cardozom) September 5, 2022

Patrícia Poeta interrompe jornalista ao vivo e deixa internautas revoltados: “Constrangimento” Recentemente a apresentadora Patrícia Poeta acabou interrompendo a jornalista Valéria Almeida, deixando os internautas irritados com a atitude.

Depois de uma falha no teleprompter, os apresentadores tentaram prosseguir normalmente. Nesse momento, Patrícia disse à jornalista: “Bom, Valéria, mais alguma coisa…”, iniciou ela, enquanto Valéria tentou falar: “A gente tá aqui com uma mãe, né?”.

Em seguida, a apresentadora interrompeu a jornalista e disse: “É, a Nanda Costa! Valéria, obrigada pela sua informação, vamos chegar aqui pertinho da Nanda, super mãe…”. Depois de sua fala, Patrícia virou e continuou rumo à entrevistada. Valéria, por sua vez, não desistiu de falar. “Você tá amamentando ainda?”, questionou ela à Nanda Costa.

