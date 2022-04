Patrícia Poeta fala como se sente ao substituir novamente Fátima Bernardes

A apresentadora Patrícia Poeta celebrou o novo desafio que está prestes a encarar na Globo. A jornalista novamente irá substituir Fátima Bernardes, desta vez no “Encontro”. Ela se tornará a apresentadora titular da atração matinal ao lado de Manoel Soares em junho. Patrícia também foi a substituta de Fátima quando ela deixou o “Jornal Nacional” e migrou para a área do entretenimento. “Novidades na grade! Feliz com o novo desafio. Assumir o ‘Encontro’ da minha amiga e colega querida Fátima Bernardes será um belo desafio. Nossos caminhos se cruzando mais uma vez… parece que foi ontem que ela me passava o bastão, no ‘JN’. E lá se vão 10 anos…o tempo passa rápido demais…agora, mais um! Sucesso nessa nova etapa, Fátima”, escreveu a jornalista no Instagram após ser anunciada como a nova apresentadora do “Encontro”.

Nesta quinta-feira, 14, Patrícia também postou algumas fotos de quando assumiu o lugar de Fátima na bancada do principal telejornal da Globo. “Boas recordações de uma década atrás, ao lado da querida Fátima, na redação do ‘Jornal Nacional’. Eu deixando o ‘Fantástico’ para assumir o ‘JN’ – e ela indo para a área de entretenimento. Cada uma começava ali uma nova missão… olhando pelo retrovisor da vida, foram anos de trabalho, de crescimento, de amadurecimento… de realização de sonhos, acima de tudo. Acredito muito que a vida é feita de ciclos. Ciclos que se renovam com bons desafios. Que venham os próximos, então… são eles que nos mantêm mais vivos do que nunca… ótima quinta, pessoal – com belos encontros e reencontros”, escreveu a apresentadora, que deixará o “É de Casa” dando espaço a Maria Beltrão, da Globonews.