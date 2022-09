Patrícia Poeta faz desabafo sobre assédio sofrido por repórter da ESPN: “É uma pena”

Na noite desta quarta-feira (07), durante uma entrada ao vivo para falar sobre o jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield, a jornalista Jéssica Dias do canal ESPN foi assediada por Marcelo Benevides Silva, que a beijou sem seu consentimento. O assunto deu o que falar na internet e hoje (08), Patrícia Poeta comentou sobre o acontecimento no “Encontro”.

“A gente teve um caso de assédio durante a cobertura do jogo do Flamengo, nos arredores do Maracanã. A Jéssica Dias, repórter da ESPN, estava próximo ao estádio antes do duelo entre o Flamengo e o Vélez quando, de repente, veio um torcedor e dá um beijo. A gente vê que ela ficou completamente desconfortável”, iniciou a apresentadora.

Após exibir as imagens, Patrícia continua: “É uma pena, né? Porque era um jogo que estava indo tudo bem, com o pessoal todo comemorando e celebrando a vitória do Brasil na Libertadores e vem essa cena de assédio. Vale a pena lembrar que assédio é crime e, por isso, esse torcedor foi preso”.

Ela continuou dando mais detalhes do caso e se solidarizou dizendo: ” Não foi uma palhaçada, mas sim um crime… A gente repudia a atitude do torcedor, assim como fez o Flamengo, que está prestando todo o suporte para a jornalista. Vou falar de novo: Assédio sexual é crime e dá cadeia. Aproveito para deixar todo o nosso apoio para a Jéssica e a todas as mulheres que atuam no jornalismo esportivo”.

