Patricia Poeta pega repórter de surpresa ao fazer comentário ao vivo: ‘Não estava combinado’

A apresentadora Patricia Poeta fez um comentário ao vivo no “Encontro” desta segunda-feira, 19, que pegou a repórter Ana Thaís Matos de surpresa. Ao receber a jornalista esportiva no programa para falar da última rodada do Brasileirão, Patricia soltou: “Sempre um prazer receber você. Trabalha bastante, especialmente nos finais de semana”. Ana Thaís aproveitou o gancho e declarou: “Alô, chefes! Olha aí, até a Patricia já percebeu isso. Não estava combinado”. A apresentadora deu uma risadinha e logo mudou de assunto: “Quero ver você na Copa do Mundo brilhando, está chegando perto, estamos em contagem regressiva”. Patricia assumiu o “Encontro” após a saída de Fátima Bernardes do programa, mas desde que estreou como a titular da atração matinal da Globo, ela tem recebido muitas críticas do público. Nas redes sociais, muitos telespectadores dizem que Patricia não dá espaço para Manoel Soares, co-apresentador da atração, falar. Na semana passada, a artista quebrou o silêncio e decidiu rebater os comentários maldosos sobre seu desempenho no “Encontro”. “Engoli seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega!!!! Basta!!!! Sou humana. Sou mulher, batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem me conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém”, escreveu em um trecho do desabafo.