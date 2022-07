Patrícia Poeta recebe no programa a jovem que dormiu na plateia!

Na última segunda-feira (18), um vídeo do “Encontro” viralizou nas redes sociais depois de uma jovem ser flagrada dormindo durante o programa ao vivo. Na manhã desta quarta-feira (27), Patrícia Poeta recebeu a jovem Izabella no programa e a convidada, contou que tem 21 anos e é mãe solo. Além disso, Izabella explicou que teve dificuldades com o sono do filho na noite anterior a do programa.

“Tinha trabalhado até tarde. Quando cheguei em casa, meu filho deu um pouquinho de trabalho para dormir. Quando cheguei aqui, cochilei. Encostei ali e cochilei, coisa de segundos. O menino que estava atrás de mim até cutucou, porque eu estava encostada”, explicou a jovem. Izabella ainda contou que, no meio da tarde, antes de sair para trabalhar, ela se surpreendeu ao saber que seu cochilo no Encontro havia viralizado e virado meme. Ainda de acordo com ela, o sono não foi motivado por desgostar do programa. “Pelo contrário! Quando a gravação acabou, fiz questão de tirar fotos com a Patrícia e o Manoel”

Que situação! Durante o “Encontro” desta segunda-feira (18), uma mulher foi flagrada tirando um cochilo na plateia do programa e a cena logo viralizou nas redes sociais. #metropolitanafm #encontro #globo pic.twitter.com/9LuPygftLA — Metropolitana FM (@metropolitanafm) July 18, 2022

Após diversos rumores que afirmavam que a Rede Globo estaria planejando tirar o apresentador Manoel Soares dos estúdios do programa “Encontro“, comandado pelo jornalista e por Patrícia Poeta, e levá-lo para reportagens externas no programa, a emissora se pronunciou sobre o caso.

Na ocasião, tudo teria supostamente começado depois que os espectadores pediram um maior aproveitamento de Manoel na atração. No entanto, segundo a própria Globo, tanto Manoel, quanta Patrícia podem ou não fazer matérias fora do Projac, mas não significa que o formato da atração vai mudar. Pelo contrário, a emissora garantiu que ambos continuarão como estão e negou qualquer crise.

“Não há mesmo previsão de alterações no desenho artístico do programa. Assim como já acontecia anteriormente, eventualmente, em função de grandes eventos ou acontecimentos, Manoel ou Patrícia poderão fazer ancoragens externas, o que já faz parte da dinâmica da atração”, disse a assessoria da Globo à Folha de S. Paulo.

