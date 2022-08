Patrícia Poeta surpreende com recado para Silvio Santos durante programa ao vivo

Patrícia Poeta deu o que falar na manhã desta terça-feira (2) durante o “Encontro“, programa exibido na TV Globo. A apresentadora deixou a rivalidade entre as emissoras de lado e mandou um recado rápido, porém carinhoso, para Silvio Santos.

No momento, os apresentadores comentavam sobre a relação entre Maria Bruaca e Zuleica no trama da novela Pantanal, exibida pela primeira vez na extinta Manchete e repisada, alguns anos depois, no SBT. “Eu vi a primeira versão. A segunda está sendo totalmente diferente”, comentou uma convidada. Manoel Soares ficou surpreso e questionou se ela teria assistido todas as versões da novela. “Sim, toda. Assisti duas vezes. Na Manchete e depois reprisou na outra emissora, né”, comentou sem graça.

Manoel Soares e Patrícia Poeta receberam atores de Pantanal no Encontro (Foto: Reprodução/TV Globo)

Ao perceber que a moça ficou constrangida em comentar sobre outra emissora num programa da TV Globo, Soares complementou a sua fala, a tranquilizando. “No SBT, está tudo certo”, comentou rindo. Ao ver a situação, Patrícia Poeta não pensou duas vezes e também mandou um recado para a concorrência. “Um beijo para o Silvio Santos”, afirmou.

Repaginada no Encontro Patrícia Poeta e Manoel Soares são os novos apresentadores do programa Encontro, exibido às manhãs na TV Globo. Os jornalistas substituíram Fátima Bernardes, que ficará no comando da próxima edição do The Voice Brasil.

Além disso, o programa também teve seu horário alterado na programação. A partir de julho, O “Encontro” será transmitido logo após o “Bom Dia Brasil“.

