Patricia Poeta traz Ana Paula Padrão de volta à Globo após cometer gafe com jornalista do “Bom dia, Brasil”

Patrícia Poeta cometeu uma gafe daquelas durante o Encontro, da TV Globo, exibido na manhã desta sexta-feira (19). A apresentadora iria chamar uma matéria que tinha sido comentada durante o “Bom dia, Brasil“.

No entanto, Patrícia Poeta, ao introduzir o assunto, confundiu o nome da jornalista Ana Paula Araújo com colega de trabalho Ana Paula Padrão, apresentadora do “Masterchef”, na TV Bandeirantes. “Como eu prometi lá no ‘Bom dia’, para a nossa amiga Ana Paula Padrão… Ana Paula Padrão é ótimo, né? Ana Paula Araújo. Ana Paula Padrão também gosto muito”, comentou.

No entanto, isso não a abalou! Patricia Poeta continuou a falar sobre a matéria que tinha planejado noticiar no fim do programa. “Mas, como prometi para a Ana, vamos mostrar agora a imagem de um médico que foi afastado após pular o muro e fugir do plantão do Hospital Municipal de Aracaju”, continuou.

Internautas não perdoam erro de Patrícia Poeta Os internautas não perdoaram o erro de Patrícia Poeta. Em poucos minutos, a situação viralizou nas redes sociais com diversos comentários. “A Patrícia Poeta chamando a Ana Paula Padrão ao vivo na globo, acho que alguém tá assistindo muito masterchef”, comentou internauta. “Como eu prometi lá no ‘Bom dia’, para a nossa amiga Ana Paula Padrão… Ana Paula Padrão é ótimo, né? Ana Paula Araújo. Ana Paula Padrão também gosto muito”, brincou outra.

Vale lembrar que Ana Paula Padrão, antes de se consolidar na Band, trabalhou entre 1997 e 2005 na TV Globo. A jornalista atuou como correspondente internacional em Londres e Nova York e editora-executiva do “Jornal da Globo“.

