Patrimônio de general candidato sobe de R$ 129 mil para R$ 1,3 milhão

O general da reserva Paulo Chagas declarou à Justiça Eleitoral que o patrimônio dele cresceu de R$ 129.496,04 para R$ 1.302.975,54, de 2018 a 2022.

Deputado declara aumento de patrimônio superior a 1.000%

Nas eleições de quatro anos atrás, o general concorreu a governador do Distrito Federal. Novato na política e apoiador de Jair Bolsonaro, à época, Paulo Chagas ultrapassou políticos de carreira e ficou em quarto lugar, com 110.973 votos, 7,35% dos votos válidos. Em 2018, ele declarou bens de R$ 129.496,04.

Agora, Paulo Chagas é candidato a deputado federal pelo Podemos-DF. Na documentação entregue ao Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), o general afirmou possuir R$ 1.302.975,54 em bens, que inclui apartamento (R$ 1,2 milhão), fundos, objeto de coleção e veículo.

O general era apoiador de Bolsonaro, mas ao longo do mandato do presidente passou de aliado a crítico. O oficial abandonou o bolsonarismo após Sergio Moro ser exonerado do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.

