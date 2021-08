Patrulheiros Solidários: Guarda Municipal de Teixeira lança campanha de arrecadação de alimentos

Notícias



Compromisso com a população. Através da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, a Prefeitura de Teixeira de Freitas, lançou nesta quinta-feira (19) a Campanha Patrulheiros Solidários. Com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes de Teixeira de Freitas. A campanha é realizada pelos Departamentos da Guarda Municipal e de Trânsito, além do apoio da Associação dos Guardas Municipais.

“Esta campanha é muito importante e foi pensada por nossa equipe da Guarda Municipal e de Trânsito para incentivar a solidariedade e arrecadar alimentos para as famílias que tem vivido dias difíceis durante esta pandemia, aqui temos muitas pessoas que irão se somar a esta iniciativa”, declarou o secretário Capitão Gonsalves.

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo esteve presente no lançamento e declarou sua satisfação em campanhas como essa: “Fico feliz quando setores na nossa Prefeitura vão além da sua função e tem iniciativas tão humanas como essa, esses alimentos com certeza chegarão em uma boa hora para muitas famílias da nossa cidade”.

A primeira dama Penélope Belitardo foi escolhida como madrinha do projeto: “Estou surpresa e muito grata, estarei à disposição para colaborar com esta campanha e desde já peço a todos que puderem ajudar que fortaleçam essa iniciativa de solidariedade e amor ao próximo”.

O vereador Luciano, que é Guarda Municipal, foi o escolhido para ser padrinho da campanha: “Vamos apoiar essa campanha que chega num momento necessário, tenho certeza que população teixeirense irá abraçar esse trabalho”. O diretor Adjunto da Guarda Municipal, Jean Santos e a equipe de secretariado da Gestão também participaram do lançamento.

As doações podem ser feitas em pontos de apoio da Campanha e na própria sede da Secretaria de Segurança e Cidadania.

