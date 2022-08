Paul Pogba denuncia que foi alvo de extorsões e ameaças

O meio-campista francês Paul Pogba, da Juventus, revelou no último domingo (28/8) que foi alvo de extorsões e ameaças de uma quadrilha organizada.

Em um comunicado divulgado por meio de um escritório de advocacia, o experiente jogador afirmou que as autoridades italianas e francesas já foram informadas sobre o caso.

“Os órgãos competentes na Itália e na França foram informados há um mês e não haverá mais comentários em relação à investigação em andamento”, diz a nota.

Segundo informações da imprensa francesa, a tentativa de extorsão sofrida por Pogba teria sido orquestrada por um grupo do que seu irmão Mathias faz parte. Em depoimento para a polícia local, o campeão mundial teria afirmado que foi abordado por homens armados e cobrado por nunca ter ajudado seus familiares.

Mathias, por sua vez, ficou revoltado com o episódio e publicou alguns vídeos nas redes sociais prometendo divulgar “grandes revelações” sobre o jogador da Velha Senhora. Ele garantiu que as informações sobre o próprio irmão serão “explosivas”, mas não deu maiores detalhes.

No Twitter, o irmão de Pogba escreveu que o meio-campista da seleção francesa está tentando “manipular a imprensa e as autoridades”. Além disso, confirmou que o jogador está começando a “mostrar sua verdadeira face”.

O confuso caso envolveu até o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, pois Mathias acusou o irmão de ter feito um suposto feitiço para tentar lesionar o astro da equipe da capital francesa.

Após passar as seis últimas temporadas no Manchester United, Pogba voltou para a Juventus, mas ainda não estreou em função de uma lesão e pode ficar de fora da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mathias, por sua vez, é atacante e chegou a defender o Pescara na temporada 2014/15.