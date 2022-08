Paula Fernandes celebra renascimento após acidente de carro: ‘Só sei que eu estou viva’

A cantora Paula Fernandes sofreu um acidente na rodovia Castello Branco e capotou seu carro na noite do último sábado, 27 enquanto dirigia na rodovia Castello Branco em viagem de volta pra São Paulo. Nas suas redes sociais, a artista explicou que encontrava-se com seu namorado quando outro carro bateu na traseira de seu veículo e o casal perdeu o controle. “Eu só sei que estou viva e que ontem renasci”, publicou. Mesmo “em choque”, a artista ressaltou que teve dificuldades para dormir, mas que encontra-se bem, com alguns ferimentos corporais. “Renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida. O que nos salvou? Deus, o carro que se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente”, disse.