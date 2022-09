Paula Fernandes fala sobre especulações de affair com Roberto Carlos: ‘Romantizam’

A cantora Paula Fernandes ficou conhecida em 2010 quando foi convidada pelo cantor Roberto Carlos para participar do seu especial de final de ano na Globo. Na época, surgiram rumores de que os artistas, que possuem uma diferença de 43 anos de idade, estariam vivendo um affair. O assunto voltou à tona após a dona do hit Pássaro de Fogo esclarecer as especulações em uma recente participação no podcast “Papo com Clê”. Na entrevista, ela negou que teve um romance com o rei. “A questão do Roberto Carlos foi muito importante porque no meio [artístico] as pessoas já falavam de mim, eu sei que já estava esse burburinho da cantora que estava [com uma música] na novela ‘Paraíso’. Tocava a música inteira praticamente todos os dias [na novela] e ninguém sabia a cara que eu tinha. Ali em cima [do palco] eu fui apresentada: ‘Essa é a Paula Fernandes que está lá na novela e eu acredito nela’. Foi isso o que o Roberto fez e não tem preço. As más línguas dizem que ele queria um caso com a Paula Fernandes, foi o que eu ouvi”, comentou.

A artista enfatizou que tudo não passou de um boato, que ela acredita que surgiu pelo simples fato “de uma mulher estar num palco ao lado de um homem”. “As pessoas romantizam e querem um conto de fadas. Não! Era simplesmente um homem, um fenômeno que é o Roberto Carlos, assinando em baixo um projeto que ele acreditava. Se eu não fosse ninguém, não tinha durado um ano. E aqui estou.” Na apresentação, Paula usou um vestido azul, que ela contou que não foi escolhido por ela. “Sou de tanta personalidade que queria usar um vermelho, mas não podia”, comentou. Segundo a sertaneja, ela ficou sabendo pouco antes de subir no palco que teria que cantar sentada ao lado do rei, pois ele estava com dores. Ela confessou que, como o vestido era muito curto, isso a deixou incomodada. “A cruzada de perna foi mais difícil do que cantar um pot-pourri de sete minutos e pouco”, concluiu.