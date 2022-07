Paulo André foi à delegacia após ataques extremos dos fãs de Jade Picon

Paulo André lamentou o fato de que algumas pessoas não aceitam o fim do breve romance entre ele e Jade Picon. Os dois ficaram dento da casa do BBB 22, mas o lance acabou não seguindo fora do reality show.

+ Climão? Jade Picon conversa com Yasmin Brunet após ser flagrada aos beijos com Gabriel Medina

Alguns fãs da influenciadora digital não aceitaram muito o fim do romance e começaram a atacar o atleta nas redes sociais. Durante uma entrevista ao ‘PodDelas’, Paulo contou que teve que tomar medidas na delegacia após sofrer racismo nas redes sociais.

“Não façam isso, são ataques pesados, tive que ir na delegacia assinar um negócio de racismo na internet. Eu não vou deixar passar. Quer me chamar de feio, beleza, racismo é uma coisa pesada”, disse o ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Jade Picon pediu para que fãs não atacassem Paulo André

Em sua conta do Twitter, Jade Picon pediu para que os fãs não atacassem Paulo André. A influenciadora compartilhou um print de uma conversa com o atleta e escreveu para que seus seguidores não alimentem brigas.

“sem brigas desnecessárias pfzinho ainda mais dentro dos fandons, só não precisa disso. desgasta”, escreveu Picon.

Confira mais notícias dos famosos:

+ Marcelo Bimbi revela que passou fome e expõe ingratidão após separação de Nicole Bahls

+ André Luiz revela detalhe inusitado de pedido de namoro a Larissa Manoela: “Tinha que ser”

+ Processada? Manu Gavassi é acusada de fazer campanha política e MBL se pronuncia

BOMBOU: JULIETTE revela QUE FOI BARRADA de IGREJA em BARCELONA









” src=”https://youtube.com/embed/mKao_1175mQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>