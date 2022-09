Paulo André ganha carro do BBB22, após cinco meses, e presenteia mãe

Quase cinco meses depois, Paulo André finalmente recebeu o carro que ganhou na última prova do líder do BBB 22. Como prometeu no reality show da Globo, o atleta e modelo presenteou a mãe, Mari Camilo, com o veículo.

Nesta sexta-feira (16/9), Paulo André levou a mãe à concessionária e lhe fez uma surpresa, tapando os olhos dela até ficar na frente do automóvel, escondido por baixo de um pano. Mari se emocionou ao receber o presente.

“Depois de muita emoção, não deu para fazer antes porque foi uma surpresa, uma agradável surpresa, eu estou aqui! Eu vim receber o meu carro que o Paulo ganhou nas 18 horas de prova que ele fez lá no BBB. Amei o carro! Maravilhoso! Olha ele aqui! A criança que me presenteou! Meu filho é uma bênção! Muito obrigada pela torcida que vocês tiveram por ele!”, comemorou.

PA relembrou a prova e disse que não teria conseguido vencê-la sem pensar na mãe: “Quando eu saí da casa e ela contou que se emocionou muito quando eu ganhei a prova, eu também fiquei muito feliz, me emocionei com ela, porque foi uma prova muito difícil, mas o que estava me mantendo firme ali era o fato de conseguir presentear a minha mãe com aquele carro. Chegou o grande dia!”.

O vice-campeão do BBB 22, inclusive, voltou a vestir o colete usado durante a prova do líder, que ficou com ele após o programa. Ele mandou um recado a Boninho: “Vim até com a camisa que eu estava usando na prova! Alô, Boninho, peguei mesmo! Esquece, vou até botar em um quadro!”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Paulo André (@iampauloandre)

