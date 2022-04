Paulo André será padrinho de casamento de Pedro Scooby

A amizade entre Paulo André (PA) e Pedro Scooby, que nasceu dentro do Big Brother Brasil 22, ganhará um novo status: compadres. Nesta quarta-feira (27), PA anunciou que foi convidado para ser padrinho de casamento do surfista na união com Cíntia Dicker. Ele aceitou a missão.

“Um prazer enorme, não estou acreditando nisso, assim, é uma felicidade muito grande, porque já faço parte da história dele, agora vou fazer parte da história dele e da esposa dele”, celebrou o atleta.

“Eu, Paulo André, sou padrinho do casamento de Pedro Scooby, zerei a vida”, concluiu.

Nas redes sociais, Cíntia exibiu o encontro entre os três. “Eu, meu marido e o marido dele”, escreveu.

Dentro da casa, a dupla criou afinidade desde as primeiras horas, mantendo a parceria até os últimos dias de confinamento juntos. PA foi o vice-campeão do reality, finalizado na terça-feira (26).