Paulo Cupertino é transferido para unidade prisional em Presidente Venceslau (SP)

Paulo Cupertino Matias, de 51 anos de idade, foi transferido nesta terça-feira, 7, para a Penitenciária Zwinglio Ferreira, conhecida como P1, na cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Anteriormente, o rapaz estava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 do Belém (SP). O empresário, que nega a realização dos crimes, é acusado de assassinar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais no dia 9 de junho de 2019, no bairro da Pedreira, na zona sul da capital paulista. Em 16 de maio, a Polícia Civil prendeu Cupertino – que permaneceu três anos como foragido e liderava a lista de criminosos mais perigosos do Estado – em um hotel em Interlagos, zona sul de São Paulo. Durante o período em que fugiu dos agentes de segurança, Cupertino usou nomes falsos e passou por mais de 300 endereços no Brasil, na Argentina e no Uruguai.

