Paulo Vieira apresenta reality show gastronômico e questiona atual situação do país: “Errado é ter fome”

Paulo Vieira ganhou o coração do público quando comandou um quadro durante o “BBB” e agora é o mais novo apresentador do “Rolling Kitchen Brasil“, reality gastronômico do canal GNT, da Globo, que recebe alguns famosos ao longo da atração, assim como já aconteceu com Sasha Meneghel e João Figueiredo.

Mas para Paulo, o maior questionamento do estilo de reality show aconteceu por causa da situação do país: “Sou uma pessoa que me questiono muito por que estou fazendo as coisas. E esse questionamento, por que fazer um programa de culinária em um país que passa fome, chegou até mim. E aí, cheguei à conclusão de que errado não é o programa de culinária, errado é ter fome“, começou.

Em seguida, Paulo Vieira defendeu seu ponto de vista: “Não são os programas de culinária que não deveriam existir, mas sim a fome. O Rolling Kitchen é um programa de entretenimento, que a pessoa assiste para não pensar em problemas, se divertir”, explicou. “Ao mesmo tempo, acho que é o entretenimento tem que aliviar o peso da vida, mas não pode anestesiar. A gente faz esse programa, mas não podemos fazer como se ele estivesse sendo feito na Suíça. Sempre lembramos que ainda existe fome no nosso país, por isso damos os R$ 10 mil para uma instituição de combate à fome. Em todo programa, a gente ri e volta lembrando que existe fome no Brasil e esse é o grande problema”, completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulo Vieira (@paulovieira.oficial)

Scheila Carvalho, Sheila Mello e Paulo Vieira dançam hit do ‘É o Tchan’ Neste domingo, 14 de agosto, estreou um novo quadro no ‘Domingão‘, chamado Batalha do Lip Sync, e ele já começou em grande estilo. Depois de Letícia Colin dublar o icônico Ney Matogrosso, Paulo Vieira surpreendeu ao fazer sua apresentação com uma música do É o Tchan. O comediante trouxe duas personalidades para incrementar o show, sendo Scheila Carvalho e Sheila Mello.

“Estar do lado da Carvalho é sempre uma alegria”, afirmou Sheila Mello. E, após a apresentação, Luciano Huck — host do quadro — relembrou que ambas as dançarinas da banda foram descobertas no palco do programa do Faustão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulo Vieira (@paulovieira.oficial)

