Paulo Vieira expõe climão gerado por Rafa Kalimann nos bastidores do ‘BBB 22’

O humorista Paulo Vieira, que comanda o quadro “Big Terapia” no “BBB 22”, decidiu expor uma fofoca dos bastidores do reality show da Globo. Nesta segunda-feira, 18, ele contou que os funcionários da atração estão organizando uma festinha. “Parece que é tradição os apresentadores doarem uma grana para a galera turbinar a festa. Estava aquele ‘climãozinho’ de ‘quanto será que é um valor bom que eu vou sair amado pela equipe, mas sem sair endividado?’. Eu estava esperando Tadeu Schmidt se pronunciar sobre o valor para eu fazer meu cálculo. Falei para o organizador: ‘Tu me fala quanto Tadeu vai dar para eu falar o meu valor!’. Eu posso facilmente dar 10% do valor que Tadeu der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais”, escreveu o artista no Twitter.

O problema é que antes de Tadeu outra estreante da atual edição do “BBB” fez sua contribuição e o valor deixou Paulo chocado. “A primeira a doar foi Rafa Kalimann e… meu irmão, a Rafa deu 10 mil [reais], 10 mil”, revelou o humorista. “Dani Calabresa de Deus! Vamos falar para o Tadeu embargar esse pix. Não pode. Rafa, maldita generosa do ‘carai’. Se ela não voltar atrás nesse valor, sei lá, dizer que digitou errado… não sei. Minha única salvação é ir pro tt’s [trending topics] com [a tag] Paulo Vieira merece respeito”, escreveu o humorista no Twitter. Dani, que comanda o “CAT BBB”, falou: “Sério, eu estou desmaiando (risos). Se um parente me pedir 10 mil, eu mando a merda. Eu ia contribuir com umas caixas de Bis, mas obrigada, Rafa Kalimann, agora eu e o Paulo Vieira temos que assaltar alguém no Projac”. Rafa, que é apresentadora do “Bate-papo BBB”, riu da situação e declarou: “Ninguém me brifou”.

