Paulo Vieira se torna apresentador da quarta temporada do Arena Brahma

A quarta temporada do Arena Brahma estreia na próxima terça-feira (14/6) e agora sob o comando do humorista Paulo Vieira. Disponível no Youtube de Brahma, às 19h, o novo formato do programa promete quadros inéditos e muita descontração. O primeiro episódio terá a participação especial de Xand Avião e o tema será um dos assuntos mais falados nos últimos dias: as festas de São João.

Amado na internet, o Arena Brahma traz como principal novidade Paulo Vieira. Com sua espontaneidade e carisma junto ao público, ele vai comandar todos os quadros e ainda trazer entrevistas especiais para aproximar ainda mais as pessoas de seus artistas prediletos, com perguntas que apenas os fãs poderiam fazer. Não faltará resenha sobre futebol, churrasco, música e, logicamente, o sertanejo. Vai ter brincadeira, sofrência, memes e muito mais.



“Minha relação com Brahma já tem alguns anos, fiz a primeira campanha de Brahmosidade, depois, chope Brahma, Duplo Malte… Estamos juntos há algum tempo. Estou feliz por esse relacionamento ter evoluído. Até então, eu era um peguete da marca. Agora, Brahma, está me levando para passear no shopping, pegou na minha mão e está assumindo esse relacionamento”, afirma Paulo, dando um pouco do tom descontraído da nova temporada.

Cada episódio da quarta temporada do Arena Brahma vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras, a partir das 19h, no YouTube de Brahma. Os quadros do programa e até mesmo alguns conteúdos exclusivos também podem ser vistos nas redes sociais da marca.

