PayPal está distribuindo R$ 50 para usar no Xbox

O PayPal, um dos principais serviços de pagamento online do mundo, sempre gosta de chamar atenção de seus novos e antigos usuários com diversas promoções.

E uma dessas promoções é oferecer para usuários selecionados cupons de desconto que podem ser utilizados em qualquer compra que aceite PayPal como forma de pagamento.

Hoje o serviço de pagamento está oferecendo para usuários selecionados cupons de R$25 e outro de R$50. Lembrando que não são todos que vão conseguir resgatar. Caso você tenha interesse, basta ter uma conta no PayPal e entrar nos seguintes links:

Você acaba de ganhar 1 cupom para compras de qualquer valor com PayPal. Clique em “Salvar oferta”, use login e senha da sua conta do PayPal e a oferta estará disponível na sua Carteira.

Onde eu posso usar o meu cupom?



Como estamos em um site de jogos, a principal indicação é na loja Nuuvem, que aceita pagamentos via PayPal. Ou você pode guardar para comprar o que quiser.

A oferta é válida até (30) de Setembro de 2022, então não esqueça de gastar seu cupom, caso consiga resgatar.