Paysandu vence o Figueirense em casa e ajuda o Vitória na Série C

O Vitória ganhou uma “ajudinha” na luta pelo acesso à Série B. Neste domingo (11), o Paysandu venceu o Figueirense por 1×0, na Curuzu, e embolou o grupo C da terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O gol do triunfo do Papão foi marcado por Danrlei, aos seis minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do time paraense no quadrangular final do Brasileirão.

Com a derrota fora de casa, o Figueirense estacionou nos seis pontos e se mantém na segunda colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Vitória na próxima rodada. No domingo (18), as equipes se enfrentam às 16h, no Barradão. O Leão é o terceiro colocado da chave, com cinco pontos.

O ABC lidera o grupo com oito pontos, enquanto o Paysandu é o lanterna, com apenas três. No sábado (17), o alvinegro recebe o Papão no Frasqueirão e pode garantir o acesso.

Já ao Vitória restam mais duas partidas para seguir sonhando com o retorno à Série B. Depois do duelo contra o Figueirense, o rubro-negro fecha o quadrangular diante do Paysandu, no sábado (24), em Belém.