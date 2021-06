PC e PM capturam trio acusado de cometer homicídios

Dezesseis mandados de busca também foram cumpridos durante a ‘Operação Carajás’, deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (2), no sul da Bahia.

Integrantes de uma organização criminosa envolvidos com homicídios e tráfico de drogas no município de Santa Cruz Cabrália, sul do estado, tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos durante operação conjunta entre equipes das Polícias Civil e Militar. Dezesseis mandados de busca também foram executados, no início da manhã desta quarta-feira (2).

Segundo o titular da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis, delegado Moisés Damasceno, as informações sobre os conflitos entre grupos rivais e a redução dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) foram fundamentais para dar início à ‘Operação Carajás’.

“Buscamos juntar elementos para que ajudem a levantar mais informações que auxiliem nas investigações. Estamos reforçando as apurações sobre crimes relacionados ao enfrentamento de facções rivais, que disputam o território além do envolvimento deles em homicídios”, contou Damasceno.

Cerca de 86 policiais participaram da ação que localizou diversos celulares e materiais usados no tráfico de drogas foram apreendidos. Os três homens foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de Santa Cruz Cabrália.

Participaram da ação equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Mata Atlântica e das Rondas Especiais (Rondesp) Sul.

Fotos: Divulgação SSP