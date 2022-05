PCDF desmobiliza grupo que arrecadou R$ 500 mil em leilões falsos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com o apoio da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC), desmobilizou um grupo criminoso que conseguiu, por meio de leilões falsos, desviar cerca de R$ 500 mil. De acordo com as investigações, os alvos da ação emprestaram as contas bancárias para receberem o dinheiro das vítimas, que acreditavam estarem adquirindo veículos de um site de leilão denominado Falcon Lances.

A investigação, comandada pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), teve início em outubro de 2021, depois que um morador do Lago Sul informou ter sido vítima do golpe e perdido R$ 40 mil. Foram identificadas outras 10 vítimas, moradoras de São Paulo e de Minas Gerias, que caíram na cilada armada pelos estelionatários.

Mais sobre o assunto Brasil Estelionatária de SC que ostentava nas redes dá à luz em dia da prisão



Na Mira Estelionatário que fraudou R$ 300 milhões em contas bancárias é preso



Segundo a polícia, o grupo usava pelo menos dois sites para enganar as vítimas. Nesta sexta-feira (27/5), 78 policiais civis cumprem 16 ordens judiciais de busca e apreensão e 13 ordens de prisões temporárias. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de São José (SC), Biguaçu (SC), Antônio Carlos (SC), Balneário Camboriú (SC) e General Câmara (RS).

A operação

Esta ação faz parte da Operação Falcon, a terceira realizada no mês de maio – nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Santa Catarina – pela 10ª Delegacia de Polícia do DF com uma estratégia de combate a fraudes.

No total, desde o início das ações, foram capturados e presos, preventivamente e temporariamente, pelo menos 18 pessoas pela prática de fraudes diversas e cometidas através de associações criminosas.

Roubo de R$ 100 mil leva PCDF a desmobilizar organização criminosa

Alerta

De acordo com a PCDF, há bastante tempo o empréstimo de contas bancárias aparece no decorrer de diversas investigações criminais, e por essa razão, a PCDF alerta: o empréstimo de contas bancárias mediante recebimento de qualquer recompensa – e que são utilizadas em ações criminosas – pode ensejar responsabilização criminal pela prática do crime investigado. Logo, a corporação recomenda que este tipo de cessão não seja realizado.

Dicas para não cair no golpe do falso leilão:

* Existem sites específicos em que é possível verificar a notícia de ambientes virtuais fraudulentos já identificados. Em caso de dúvidas, acesse-os.

* Recomenda-se que em todas as negociações oficiais, os veículos sejam, preferencialmente, verificados nos pátios dos leilões. Em caso de compra, o pagamento deve ser realizado especificamente para a leiloeira, nunca para pessoas físicas.

* Os criminosos também costumam utilizar como isca para potenciais vítimas, preços menores e mais atrativos do que os encontrados em leilões lícitos. Razão pela qual estes anúncios devem ser considerados suspeitos.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post PCDF desmobiliza grupo que arrecadou R$ 500 mil em leilões falsos apareceu primeiro em Metrópoles.