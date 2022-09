‘Pé no chão e muito respeito’: Burse fala sobre decisão contra o Paysandu

Após os três pontos conquistados diante do Figueirense neste domingo (18), o Vitória depende apenas dos seus esforços para conquistar o acesso à Série B. Com oito pontos, o Leão é o segundo colocado do grupo C, que já tem o ABC garantido na segunda divisão de 2023, e basta vencer o Paysandu no próximo sábado (24) para deixar o Figueirense para trás.

O técnico João Burse enfatizou que a preparação para o duelo contra o time catarinense foi toda pensada em como o rubro-negro poderia surpreender o adversário no Barradão. “Esse jogo começou desde o começo da semana. Hoje quem está falando sou eu, João Burse, mas tem também todo um staff por trás, gente que senta, conversa, define o plano de jogo, como vamos jogar e quais os pontos fortes e fracos do adversário”.

Entre os pontos fortes que foram analisados pela comissão técnica estava o poder de ataque pelas pontas, principalmente com o atacante Jean Silva. Burse afirmou que um dos fatores que ajudaram o Vitória a ganhar o jogo foi saber como se defender nessas circunstâncias.

“Nós mudamos o Alan [Santos] de lugar, ele foi para o lado esquerdo, deixei a saída do lado direito com Marco Antônio e fizemos uma linha de cinco com o Léo [Gomes] para fechar o ponto forte deles, que era o jogo pela beirada com o Jean Silva. Hoje eles não tiveram espaço pelas beiradas. Ainda no intervalo, cobramos para que as nossas linhas ficassem mais próximas, ajustamos isso e, depois do gol, fomos sólidos defensivamente”, explicou.

Apesar do Paysandu não estar mais com chances de classificação, o treinador entende que todo cuidado é pouco, ainda mais se tratando da necessidade de vencer fora de casa. “Desde quando chegamos ao Vitória falamos que estamos jogando uma final. Falamos que o próximo jogo é sempre o mais importante e agora, de fato, o último jogo será o mais importante. Teremos que ter é pé no chão e muito respeito ao adversário para fazer o que for necessário para subir”.

Burse não terá à disposição o zagueiro e capitão Alan Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo, nem o lateral esquerdo Sánchez, que foi expulso diante do Figueirense. O técnico preferiu não dar ainda o caminho de quem serão os substitutos, embora durante o próprio jogo ele tenha indicado, ao colocar Ewerton Páscoa durante o segundo tempo. Na lateral, Lazaroni só não jogou por estar se recuperando de lesão e deve ficar disponível ao longo da semana.

“É algo que vamos sentar, conversar e analisar. Cada adversário tem sua característica e vamos jogo a jogo para tomar a melhor decisão, ver quem estará melhor preparado para nos ajudar e fazer o melhor em campo”, finalizou o treinador rubro-negro.