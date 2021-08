Pe. Ronaldo realiza palestra para atiradores do Tiro de Guerra de Itamaraju

Destaque



Publicado em 4 de ago de 2021 e atualizado às 16:31

A instituição militar Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju, recepcionou na manhã de terça-feira 03 de agosto de 2021, o Pe. Ronaldo Cardoso da Paroquia Nossa Senhora de Fátima, baseado no tema: “direção espiritual para jovens”.

Na oportunidade os jovens instruídos no (TG), assistiram a palestra em seguida participaram de sorteio de brindes, ofertados pelo Pe Ronaldo, finalizando um café da manhã foi servido a todos.

Além da palestra os jovens tiveram a oportunidade de conversar, de maneira informal, e usufruir da simpatia do pároco, em seguida a convite do Sgt Jermesson, Chefe de Instrução do TG, o padre Ronaldo participou da formatura solene, realizando o hasteamento da bandeira do Brasil.

O Sgt Jermesson, ressaltou a importância da atividade ecumênica na formação dos Atiradores, salientando “em que pese tenhamos a soberania da arbitrariedade, dada ao Homem, não se pode olvidar da responsabilização pelos seus próprios atos”.

Finalizando o Sgt Jermesson, destacou a papel do Tiro de Guerra de Itamaraju, cumprindo sua nobre missão de formar homens em defesa do Brasil, e formação social, agradeceu a visita do pároco e nobre gesto de fazer o bem a todos.

Tiro de Guerra – 06.025