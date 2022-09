Pedestre é vítima de atropelamento em bairro

A central do SAMU 192, foi mobilizada no período da tarde desta sexta-feira (02), após uma pedestre ficar ferida em um atropelamento, ocorrido na região do bairro Jaqueira em Itamaraju.

De acordo com informações a vítima identificada foi Ana Pereira dos Santos (48 anos) tentava atravessar a via que liga os bairros, quando foi atingida por um veículo de passeio, que permaneceu no local e notificou as autoridades.

Uma guarnição da PM esteve na localidade promovendo o registro de um boletim de ocorrência.

Os procedimentos foram realizados ainda no local e a vítima foi encaminhada posteriormente para a unidade hospitalar do município onde permanece internada.