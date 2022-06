Pedrinho abre mão de oferta do Lille e fecha com o Atlético

A novela envolvendo Pedrinho e Atlético terminou neste sábado, e com final feliz para o torcedor do Galo. O meia-atacante ignorou a proposta do Lille, da França, e vai assinar contrato de empréstimo de uma temporada com o campeão brasileiro. O anúncio está sendo preparado para as próximas horas.

A operação não terá custos. O Atlético ficará responsável apenas pelo pagamento dos salários, na casa de 2 milhões de euros ou R$ 11 milhões por temporada.

Pedrinho optou pelo Galo depois de se sentir completamente integrado aos planos do clube. Nos últimos dias, Rodrigo Caetano, Ricardo Guimarães, Turco Mohamed e até Guilherme Arana fizeram contato com o jogador ou seu empresário, Will Dantas.

Dono dos direitos econômicos de Pedrinho, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tinha em mãos uma oferta de 14 milhões de euros do Lille. O clube francês ainda se dispunha a pagar mais 4 milhões de euros em bônus, caso se classificasse ao menos uma vez para a Liga dos Campeões no período de cinco anos.

A decisão, porém, foi de Pedrinho. Ele se valeu de uma decisão da Fifa que permite a atletas ligados a clubes russos e ucranianos para suspender seu contrato até junho de 2023. Com a lembrança de que o Shakhtar já não lhe pagava salários há quatro meses.

Pedrinho passou os últimos dias em Maceió, ao lado da família. Ele deve embarcar em breve para Belo Horizonte em breve para os exames médicos e a assinatura do contrato.