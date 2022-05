Pedro Pondé e ÀTTØØXXÁ fazem encontro no Baile de Lev; veja grade

ÀTTØØXXÁ e Pedro Pondé juntos. Só aí já estaria bom, mas tem mais porque Gigi + Sistema Paggotrap e discotecagem de Gabi da Oxe completam a grade da próxima edição do Baile de Lev, que acontece no próximo sábado (7) a partir das 17h, no Largo da Tieta – Pelourinho.

Essa é a segunda edição do Baile de Lev e marca a parceria entre Alex Pinto e a Lev Hub Criativo, empresa criativa na produção de experiências culturais na cidade. A primeira edição do evento aconteceu em fevereiro deste ano e reuniu nomes como o Afrocidade, Rachel Reis e Diggo.

Os ingressos estão em 4º lote pelo preço de R$80 e podem ser comprados na plataforma Sympla. A novidade é que a tradicional taxa da plataforma não é cobrada para o evento.