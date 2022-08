Pedro Raul no Atlético? Direção do Galo já tentou, mas…

Em grande fase no Brasileirão, Pedro Raul viu seu nome ser especulado nos últimos dias como um possível reforço para o Atlético em 2023. Depois de conversar com uma pessoa do staff do centroavante, a coluna descobriu que Pedro Raul já esteve na mira do Galo. Mas em outra época.

“O Atlético havia tentado a contratação do Pedro no ano passado. Em 2022, não houve procura”, garante um dos responsáveis pela carreira do atacante, que tem 25 anos e foi cogitado recentemente por Tite para a Seleção Brasileira.

A oferta do Galo foi de empréstimo sem custos, com opção de compra de US$ 2 milhões. Os dirigentes atleticanos ainda se comprometiam a bancar 100% dos salários do goleador durante o período de empréstimo.

Mas o Nagoya Grampus, dono dos direitos econômicos do brasileiro, se recusou a emprestá-lo. Pouco aproveitado no Japão – só 11 jogos, três gols e três assistências -, Pedro Raul foi por empréstimo ao Juárez, do México, com nova passagem discreta: sete partidas, dois gols e uma assistência.

Já no Goiás, tudo engrenou. Jogador que mais garantiu pontos para sua equipe com os gols, ele já soma 19 e uma assistência em 37 partidas.

E se o Galo não fez oferta oficial agora, há muita gente de olho em comprá-lo em definitivo do Nagoya. Dínamo Kiev, Auxerre e Cremonese são os principais interessados no exterior. Também há quem o queira no Brasil.

Um negócio definitivo vai custar na casa dos US$ 2,5 milhões. Barato para alguém jovem, numa função absolutamente em falta no mercado, com salário acessível – na casa dos R$ 200 mil – e passaporte italiano.