Pedro Scooby revela que será pai de menina e Cintia Dicker ‘entrega’ nome

O surfista e ex-BBB 22 Pedro Scooby revelou pelos stories do Instagram que será pai de mais uma menina, a primeira filha dele com a modelo Cintia Dicker. Ele disse que o casal aguarda uma garotinha para fazer companhia aos gêmeos Liz e Bem, 6, e Dom, 10, seus filhos com a ex Luana Piovani.

“Minha filha já está desfilando”, brincou ele na legenda de uma foto de Cintia durante um desfile em São Paulo. A modelo está na 19ª semana de gestação do primeiro bebê. “Primeira vez do neném na passarela”, escreveu ela, também em uma postagem na rede social, que ganhou elogio de Piovani: “Que Deus vos abençoe”.

Pedro Scooby e Cintia Dicker se casaram em 2020, em Portugal. O casal anunciou que teria um filho no mês passado, por meio de uma publicidade no Instagram onde o surfista compra fraldas, mamadeira e chupeta.

Nome da criança

Na última terça-feira, 16, Cintia usou as redes sociais para responder algumas curiosidades dos seguidores. Ela abriu uma caixa de perguntas nos stories e contou que já escolheu o nome da criança.

Mas, apesar de não falar que o nome da filha será Aurora, a modelo deu a dica, já que postou em seus stories o significado do nome, logo após a publicação de Scooby. “Aurora: Significa ‘o nascer do sol’, ‘o raiar do dia’, ‘amanhecer’, ‘a que nasce do oriente’ ou ‘aquela que brilha como o ouro’. ‘Aurora’ está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa ‘ouro’. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua”, escreveu.