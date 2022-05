Pela 1ª vez na história, rainha perderá destaque em evento do Jubileu

Pela primeira vez em 70 anos de reinado, a rainha Elizabeth II não receberá a tradicional saudação durante o desfile Trooping the Colour. Este ano, o evento marcado para 2 de junho marca a abertura das comemorações do Jubileu de Platina, festa em homenagem à sétima década de reinado da monarca.

Segundo o portal The Mirror, a saudação oficial da exibição militar, historicamente feita pela rainha, ficará por conta de três representantes da Coroa: os filhos Charles e Anne, e o neto e segundo na linha de sucessão ao trono, príncipe William.

O Trooping the Colour é um desfile militar realizado todos os anos para marcar oficialmente o aniversário da soberana. Membros da família real cortam a cidade em grandes carros abertos, ao longo do trajeto entre o Palácio de Buckingham e o Horse Guards Parade, acompanhados de cavalos, oficiais da guarda e carruagens.



Apesar da mudança histórica, espera-se que a chefe da Coroa britânica ainda participe da cerimônia, mas na varanda do Palácio. A mudança faz parte de uma série de medidas pensadas para garantir o conforto da rainha, que tem apresentado dificuldades de mobilidade.

