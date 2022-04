Pela 1ª vez na Libertadores, Fortaleza estreia hoje contra Colo-Colo

Fundado há 103 anos, o Fortaleza debuta esta noite na Copa Libertadores da América contra o Colo-Colo (Chile) na Arena Castelão, na capital cearense. Mais de 51 mil ingressos já foram vendidos para o embate com início às 19h (horário de Brasília).

Aquele gostinho de novidade é bom demais, não é, Tricolor? Hoje tem Leão estreando na maior competição das Américas. A primeira vez a gente nunca esquece, né @mrvoficial? Vamos curtir ao máximo esse momento! 🦁🦁🦁#MRVnoEsporte pic.twitter.com/0wMKaWEcnt — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 7, 2022

Campeão da Copa do Nordeste no último sábado (3), após vitória sobre o Sport, a equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda está invicta nesta temporada, com 11 vitórias e cinco empates no total de 16 jogos. O adversário desta noite também chega com moral alto na Arena Castelão. O Colo-Colo lidera o Campeonato Chileno e venceu os quatro últimos duelos.

O Fortaleza está no Grupo F da Libertadores, que tem ainda River Plate (Argentina) e Alianza Lima (Peru).

Vojvoda deve escalar o mesmo elenco vitorioso do último sábado (3) para a estreia desta noite: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, José Welison, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero.