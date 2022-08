Pela primeira vez, Rafa Kalimann detalha gravações de Rensga Hits e revela o que ninguém sabia

Na última segunda-feira (15), durante o “Criança Esperança“, a atriz Rafa Kalimann comentou sobre o processo de preparação para viver a personagem Paloma, na nova série da Globoplay, Rensga Hits!

Em entrevista ao ‘PocCast‘, que estava presente no evento, a ex-BBB 20 afirmou que foi tranquilizada pelas amigas, que também fazem parte da atração. Vale lembrar que o conteúdo aborda diversas questões do universo sertanejo e as gravações se passaram na cidade de Goiânia.

“Recebi o convite, fui pra Goiânia, ao lado de amigas… Eu tive a primeira cena, meu primeiro momento com minhas amigas. Amigas mesmo! Elas me acolheram muito bem! Me ensinavam tudo, o tempo todo atentas, [falavam]: ‘Rafa, faz assim’. Eu pergunto muito, né? Eu pedi pra ir antes nas gravações […] eu pedi pra ficar mais tempo nas gravações pra saber como funcionava, como era dentro de um set, um estúdio…”, disse. Confira o bate-papo completo:

Na ocasião, a apresentadora contou que reencontrou o ator no palco do ‘Domingão‘, apresentado por Luciano Huck, após diversos anos ‘tietando’ o artista.

“Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco”, disse.

