Pelé lembra encontro com rainha Elizabeth II: ‘Legado durará para sempre’

Conhecido como ‘Rei do Futebol’, Pelé lamentou muito nesta quinta-feira (8) a morte da rainha Elizabeth II, da Inglaterra. A monarca faleceu no Castelo de Balmoral, na Escócia, local onde sempre passava as férias de verão.

Em postagem nas redes sociais, Pelé lembrou a primeira ocasião em que se encontrou com a rainha. Em sua única visita ao Brasil, em 1968, Elizabeth II acompanhou o amistoso entre as seleções de São Paulo e Rio de Janeiro no Maracanã. O jogo foi realizado em 10 de novembro.

Pelé recebeu um troféu das mãos da rainha Elizabeth II por ter vencido o amistoso junto da seleção paulista, por 3 a 2, diante de 85 mil espectadores.

“Sou um grande admirador da rainha Elizabeth II desde a primeira vez que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um Maracanã lotado. Seus feitos marcaram gerações. Este legado durará para sempre”, escreveu Pelé no Twitter.

Naquela visita ao Brasil, em 1968, a Rainha da Inglaterra ainda cumpriu agenda nas cidades de São Paulo, Campinas e Brasília.

Pelé homenageado

Em 1997, 29 anos após o seu primeiro encontro com a Rainha Elizabeth II, Pelé recebeu o título de Cavaleiro da Coroa Britânica. No período, o Rei do Futebol atuava como ministro do Esporte.