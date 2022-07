Pelé manda energias positivas a Zagallo, internado com quadro de infecção

O ídolo da Seleção Brasileira Zagallo foi internado nessa terça-feira, no Rio de Janeiro, por causa de uma infecção respiratória. O ex-jogador e treinador de 90 anos recebeu apoio de Pelé por meio das redes sociais.

“O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo se encontra internado desde o dia 26/07/2022 no Hospital Barra D’Or para tratamento de infecção respiratória, e está neste momento sob cuidados médicos, lúcido, respirando espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos. Foi realizada testagem para COVID-19 com resultado negativo”, informa o comunicado.

Zagallo e Pelé fizeram parceria de sucesso na Seleção Brasileira. Os dois atuaram juntos na Copa do Mundo de 1958, terminada na primeira conquista mundial do Brasil. Na de 1962, a dupla mais uma vez dividiu o gramado na campanha do bicampeonato. Mais tarde, o Velho Lobo foi o técnico do Tri, em 1970, última Copa disputada por Pelé.