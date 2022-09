Pelé manifesta apoio a Vini Jr após racismo: ‘O futebol é uma dança’

Vítima de comentários racistas, o nome de Vinícius Júnior foi um dos mais comentados nesta quinta-feira (16/9). Nas redes sociais, a tag “BailaViniJr” já conta com mais de 55 mil posts, incluindo mensagens de grandes jogadores e ídolos do futebol, como a do rei Pelé.

Por meio de suas mídias sociais, Pelé demonstrou apoio ao jogador, declarando que o futebol é uma dança e que, apesar de o preconceito ainda existir, ele não os impedirá de continuar sorrindo.

“O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr”, escreveu o Rei do futebol.

Caso de racismo

Na noite de quarta-feira (15/9), Vinícius Júnior foi atacado pelo presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores de Futebol, Pedro Bravo, no programa de TV espanhol “Chiringuito Show”.

“Tem que respeitar ao contrário, se quer dançar samba, vá fazer isso no Brasil. Aqui, tem que respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”, disse.

O tema do debate eram as comemorações do brasileiro, que frequentemente dança após marcar gols. Isso é comum no Brasil, mas despertou a ira de algunss espanhóis.

Após a declaração, Bravo pediu desculpas nas redes sociais. “Quero esclarecer que a expressão ‘fazer macaquice’ que utilizei mal ao qualificar a dança do Vinícius na comemoração dos gols foi de maneira metafórica (‘fazer idiotices’). Como minha intenção não foi de ofender ninguém, peço sinceramente desculpas. Sinto muito!”, escreveu o empresário.