Pelé parabeniza Benzema e Alexia Putellas por premiações na Bola de Ouro

Ocorreu nesta segunda-feira, em Paris, na França, a premiação da Bola de Ouro, da revista francesa France Football, que premia os melhores jogadores do mundo na temporada 2021/22. Ganhador de sete prêmios e presente no “Dream Team”, Pelé utilizou suas redes sociais para parabenizar francês Karim Benzema e a espanhola Alexia Putellas, vencedores no masculino e feminino, respectivamente.

“Hoje é dia de parabenizar os vencedores do Ballon d’Or da France Football, Karim Benzema e Alexia Putellas. Vocês são exemplos que inspiram as futuras gerações que amam o futebol. Obrigado pelo espetáculo nesta temporada”, esceveu o Rei do Futebol em sua conta no Instagram.

Considerado por muitos o maior jogador da história do futebol, Pelé possuiria sete prêmios da revista francesa após correção realizada em 2015. Assim, o tricampeão do Mundo com o Brasil é, ao lado de Lionel Messi, o maior vencedor do troféu. Além disso, o ex-camisa 10 do Santos estava no meio-campo do Time dos Sonhos, escalado pela revista na premiação de 2020. Pelé e Cafu foram os únicos brasileiros escolhidos para o primeiro escalão.

Os feitos de Benzema e Putellas

Aos 34 anos, Benzema conquistou o prêmio pela primeira vez na carreira. O camisa 9 do Real Madrid se destacou nas campanhas do clube nas campanhas dos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Em 46 jogos na temporada, o francês marcou 44 gols e deu 15 assistências.

O senegalês Sadio Mané, que defendeu o Liverpool, ficou em segundo lugar e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, fechou o pódio. Voltando a colocar o Brasil entre o top 10, Vinícius Júnior, também do Real Madrid, ficou em oitavo.

Pelo futebol feminino, a vencedora foi Alexia Putellas, espanhola que atua pelo Barcelona. É o segundo prêmio em sequência da meia, que não disputou a Euro por uma lesão no joelho. Mesmo assim, entrou em campo 42 vezes, marcando 34 gols e dando 19 assistências.

A inglesa Beath Mead, do Arsenal, ficou com a segunda colocação, enquanto a australiana Sam Kerr, do Chelsea, completou o pódio.