Pelé parabeniza o amigo Ronaldo por acesso do Valladolid à elite na Espanha

O Real Valladolid conquistou o acesso à primeira divisão da La Liga após vencer o Huesca por 3 a 0 neste domingo, pela 42ª e última rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Em suas redes sociais, o Rei Pelé parabenizou o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, dono da equipe e também da SAF do Cruzeiro, pela conquista.

“Este é um grande amigo, que merece todas conquistas. Parabéns, Ronaldo, pela promoção do Real Valladolid a primeira divisão da La Liga. É muito bom te ver realizar grandes sonhos!”, publicou.

O Valladolid acabou a competição em segundo lugar, com 81 pontos, empatado com o Almería, que levou o título da La Liga 2.

O Fenômeno é acionista majoritário do Real Valladolid desde 2018. No fim de 2021, Ronaldo também tornou-se investidor do Cruzeiro SAF, que visa o acesso à elite do futebol brasileiro.