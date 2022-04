Pelé recebe alta após internação para tratamento de tumor no cólon

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou, nesta quinta-feira (21), boletim médico em que confirma alta a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. De acordo com a nota, “o paciente encontra-se em condições clínicas boas e estáveis”.

O ex-jogador havia sido internado na última terça, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento do tumor no cólon, identificado em setembro de 2021. No ano passado, Pelé passou por uma cirurgia para retirada do tumor.

Já em fevereiro deste ano, Pelé precisou tratar de uma infecção urinária no hospital. Ele ficou internado no mesmo Albert Einstein por duas semanas, entre os dias 13 e 28.

Também em fevereiro, por meio das redes sociais, Pelé tentou tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. “Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui”, disse ele, que publicou a foto acima.

“Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão?”, escreveu Pelé.