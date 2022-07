Pep Guardiola defende atuação de Haaland no City

O astro norueguês Erling Haaland foi personagem da derrota do Manchester City contra o Liverpool na Supercopa da Inglaterra. O artilheiro desperdiçou uma chance inacreditável no fim da partida, chutando a bola no travessão livre na área com o goleiro adversário já caído.

“Ele estava lá. Hoje ele não marcou – outro dia ele vai marcar”, avisou o técnico Pep Guardiola.

A questão em torno da adaptação de Haaland ao futebol inglês e particularmente ao estilo de jogo do Manchester City será um ponto chave para a temporada dos atuais campeões ingleses.

Apesar de passar em branco neste sábado, a atuação do jovem artilheiro norueguês foi animadora, tendo em vista o entrosamento que já mostrou ter com seus companheiros.

“É bom para ele ver a realidade do novo país, da nova liga”, disse o comandante do City.