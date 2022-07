Pep Guardiola nega que Neymar tenha sido oferecido ao Manchester City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, desmentiu nesta quarta-feira (20) as informações da imprensa que indicavam que Neymar tinha sido oferecido pelo Paris Saint-Germain ao clube inglês.

“Não é verdade. Sinto muito, mas a informação é falsa”, declarou Guardiola em entrevista coletiva nos Estados Unidos, onde os ‘Citizens’ estão em pré-temporada.

O treinador se referia a um artigo do jornal francês “Le Parisien” que afirmava que Neymar poderia entrar em uma negociação de troca para que o PSG ficasse com algum jogador do City.

O jornal indicava que “o clube treinado por Pep Guardiola respondeu com uma negativa a esta possibilidade” e que o técnico não queria “desequilibrar a construção de seu grupo com a chegada de uma estrela”.

“Neymar é um jogador incrível e, pelas informações que tenho, é uma pessoa incrivelmente amável. Então deixem-no em paz, deixem-no expressar seu talento incrível em Paris”, acrescentou Guardiola.

Reforços do City

O Manchester City já fez uma das contratações mais badaladas da janela de transferências ao trazer o atacante norueguês Erling Haaland, que estava no Borussia Dortmund.

O goleiro Stefan Ortega (ex-Arminia Bielefeld), o volante Kalvin Phillips (ex-Leeds United) e o atacante Julián Álvarez, contratado há alguns meses, mas que permaneceu por um tempo no River Plate, também chegaram recentemente ao clube para a próxima temporada.