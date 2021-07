Pepe e Nenem apresentam live da cantora Lucylla no Interior de SP

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

O show foi transmitido no sábado, através do canal oficial da cantora sertaneja Lucylla no youtube. Com participações de Lucyana Villar, Nanda Ferreira a live aconteceu em Mairiporã, interior de São Paulo.

Pepe e Nenem apresentaram a live junto com a master chef Aritana Maroni que preparou um arroz de tropa ao vivo. A dupla também soltou a voz cantando “Mania de Você”.

Dona do novo Hit “Tesoura”, Lucylla é conhecida na noite paulistana com seus shows nas principais casas de São Paulo e participações em programas de TV.

Por | CG Comunicação (divulgação)