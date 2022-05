Percentuais de endividados e inadimplentes são os maiores em 12 anos

A proporção de famílias endividadas voltou a bater o recorde histórico no mês de abril, e alcançou 77,7% do total. Esse é o maior percentual de todas as edições da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada desde 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice avançou 0,2 ponto percentual na comparação com março e 10,2 p.p. em relação a abril de 2021.

De acordo com a economista da CNC, Ísis Ferreira, essas altas estão relacionadas ao contexto econômico do pais e por isso a tendência é que se mantenham…

A parcela da população com dívidas ou contas em atraso, e por tanto inadimplentes, também alcançou o maior patamar histórico, atingindo 28,6% do total de famílias, uma alta de 0,8 ponto percentual na passagem mensal e de 4,3 pontos com relação a abril do ano passado. O valor também está 4,4 pontos acima do nível pré-pandemia.

Já a fração dos consumidores que declararam não ter como pagar suas dívidas no mês passado ficou em 10,9% dos entrevistados.

A pesquisa bateu outros dois recordes em abril: o percentual de famílias com ganhos acima de dez salários mínimos e ainda assim endividas subiu para 74,9%. Já entre os grupos com renda inferior a marca de 10 salários, o endividamento ficou praticamente estável em 78, 6%, mas 31,9% deles tem débitos em atraso, o que é o maior nível histórico, como alerta a economista….

Pelo lado positivo, o tempo de comprometimento com dívidas caiu novamente em abril, e foi em média 7,1 meses. Mas 32,9% dos endividados estão em débito há mais de um ano.

A pesquisa da CNC revelou ainda que, apesar de oferecer os custos mais elevados, o cartão de crédito segue como o tipo de dívida mais comum entre os consumidores e 88,8% das famílias endividadas optaram por essa modalidade. Isso mostra que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo.

